В Назрани благоустроят Аллею Победы

Аллея Победы в Назрани преобразится в 2026 году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства Республики Ингушетии.
Проект благоустройства общественной территории стал победителем прошлогоднего всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. На аллее появятся удобные прогулочные зоны, современное освещение, новые деревья и кустарники, безопасные пешеходные маршруты и безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также там обновят памятник, обустроят детские и спортивные площадки, создадут образовательную зону и летний кинотеатр.
«Назрань — старейший город республики, который в этом году отмечает свое 245-летие. Это экономический центр нашего региона, и здесь живет более 130 тысяч человек. Аллея Победы — это место, куда люди приходят каждый день. Кто-то гуляет с детьми, кто-то просто проходит через нее по делам. К тому же рядом находятся школы, Дом культуры, администрация города и многие социальные объекты», — отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.