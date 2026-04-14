В Назрани благоустроят Аллею Победы

«Назрань — старейший город республики, который в этом году отмечает свое 245-летие. Это экономический центр нашего региона, и здесь живет более 130 тысяч человек. Аллея Победы — это место, куда люди приходят каждый день. Кто-то гуляет с детьми, кто-то просто проходит через нее по делам. К тому же рядом находятся школы, Дом культуры, администрация города и многие социальные объекты», — отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.