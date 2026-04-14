Верховный суд признал ЕГУ экстремистской организацией в Беларуси

Верховный суд признал Европейский гуманитарный университет, а также входящие в его состав структурные подразделения, экстремистской организацией в Беларуси. Подробности сообщает Генеральная прокуратура.
Это было сделано по заявлению Генпрокуратуры на основании закона «О противодействии экстремизму». Деятельность ЕГУ запрещена в стране. Также нельзя использовать атрибутику и символику.
С 2005 года указанный университет работает в Литве. Его деятельность курируется и финансируется иностранными государствами, в то числе ЕС, и неправительственными организациями и фондами.
В Генпрокуратуре обращают внимание: ЕГУ позиционирует себя в качестве белорусского вуза в изгнании, проводит целенаправленную работу по дестабилизации социально-политической обстановки в стране. Кроме того, он оказывает методическую, организационную и финансовую помощь представителям радикально политизированных группировок и деструктивных иностранных неправительственных организаций. Также он используется спецслужбами некоторых соседних стран, чтобы нанести ущерб интересам Беларуси в трех сферах: политической, гуманитарной, информационной.
«Декларируемые цели — подготовка белорусской молодежи к реализации западных сценариев трансформации политической системы, продвижение так называемых демократических ценностей, “альтернативных” трактовок исторических, культурных и иных событий», — подчеркнули в Генеральной прокуратуре.
Для достижения указанного, университет взаимодействует с представителями различных экстремистских и террористических организаций. Чтобы вовлечь новых сторонников в противоправную деятельность, ЕГУ задействует многочисленные интернет-ресурсы. Речь идет про соцсети и мессенджеры, информационная продукция которые была признана экстремистскими материалами на основе решений судов Беларуси.
Деятельность университета направлена на совершение посягательств на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя, общественную безопасность Беларуси.
По данным Генпрокуратуры, преступные деяния ряда преподавателей и выпускников были подтверждены материалами уголовных дел о разжигании социальной вражды и розни, заговоре с целью захвата государственной власти, призывах к мерам ограничительного характера, а также о других тяжких и особо тяжких преступлениях.