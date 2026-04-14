В Нижнем Новгороде могут отказаться от бумажных билетов в транспорте

В Нижнем Новгороде прорабатывается вопрос перехода на цифровую оплату проезда без выдачи бумажных чеков. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС) по итогам проверки работы валидаторов. По словам заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина, нормативная база для внедрения безбумажных транзакций уже подготовлена, однако проект требует обсуждения с жителями, так как пассажиры могут лишиться возможности отслеживать остаток поездок на карте в режиме реального времени.