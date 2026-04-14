В Нижнем Новгороде могут отказаться от бумажных билетов в транспорте

В Нижнем Новгороде прорабатывается вопрос перехода на цифровую оплату проезда без выдачи бумажных чеков. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС) по итогам проверки работы валидаторов. По словам заместителя министра транспорта региона Дениса Рябинина, нормативная база для внедрения безбумажных транзакций уже подготовлена, однако проект требует обсуждения с жителями, так как пассажиры могут лишиться возможности отслеживать остаток поездок на карте в режиме реального времени.
Техническая база для нововведений практически готова: из 1014 транспортных средств, выходящих на линии города, стационарными терминалами оборудованы почти 1000 единиц. Проверки показывают качественное улучшение ситуации — исправных устройств на задних площадках стало значительно больше. Тем не менее, контролирующие органы продолжают фиксировать случаи намеренного отключения оборудования водителями, что является нарушением условий госконтракта и влечет за собой штрафы для перевозчиков.
Вопрос цифровизации оплаты становится особенно актуальным на фоне грядущих изменений в законодательстве. Переход на исключительно безналичный расчёт в нижегородском общественном транспорте задумали с 1 января, но потом отложили на полгода — до 1 июля 2026-го. До этого момента властям предстоит решить ряд технических вопросов, включая стабильность работы терминалов в условиях ограничений мобильного интернета и расширение сети продажи транспортных карт.