В Москве началось строительство станции метро «Каспийская»

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Строительство станции «Каспийская» Бирюлевской линии метро началось в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Начали строительство станции “Каспийская” Бирюлевской линии метро. Сейчас специалисты создают ограждающие конструкции котлована с применением технологии “стена в грунте”. Она обеспечит надёжную защиту зоны строительства и будущего инфраструктурного сооружения от осадки грунта и грунтовых вод», — написал Собянин в мессенджере MAX.
Мэр добавил, что также веется освоение площадки и подготовка территории под строительство. Так, будущая станция расположится между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом № 5437. А северный вестибюль станции будет расположен на пересечении Проектируемых проездов № 6630 и № 6631, южный — на 6-й Радиальной улице с лестничными сходами на обе ее стороны.
«Бирюлевская линия пройдет от застраиваемой территории бывшей промзоны “ЗИЛ” до районов Бирюлёво Западное и Восточное. Ее запуск улучшит транспортное обслуживание свыше миллиона москвичей, живущих и работающих в восьми районах столицы», — отметил он.
Собянин подчеркнул, что продолжается сооружение четырех станций ветки: «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар» и «Луганская». Еще пять станций — «Курьяново», «Москворечье», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлёво» проектируются.