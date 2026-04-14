Суд отменил оправдательный приговор руководству компании-застройщика из Аксая

Получили 500 млн рублей и стали банкротами: суд снова рассмотрит дело аксайского застройщика.

Источник: Комсомольская правда

Оправдательный приговор бывшим руководителям аксайской компании-застройщика отменили после обращения прокурора Ростовской области. Решение вынесли в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.

Ответчиками выступали руководитель строительной компании, а также его родственница, которая была соруководителем. Ранее они проходили по делу об особо крупном мошенничестве.

На предыдущих слушаниях сообщалось, что с 2012 года родственники получили более 500 млн рублей от дольщиков, желающих получить квартиры в домах на улице Менделеева в Аксае. Жилье людям должны были предоставить в 2015 и 2017 годах, но на деле дома так и не сдали, а сама компания оказалась банкротом.

В 2018 году было возбуждено уголовное дело. Разбирательства длились до 2025 года. Тогда в Аксайском городском суде подсудимых признали виновными. Они получили сроки в 6 лет, а также в 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Позже, в апелляционной инстанции, приговор отменили «в связи с отсутствием состава преступления». За подсудимыми оставили право на реабилитацию, а гражданские иски отклонили.

— Уголовная коллегия кассационного суда не согласилась с последним приговором и отменила его, указав на преждевременность выводов, повлиявших на исход дела, — говорится на сайте Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

В итоге материалы направили на новое рассмотрение в Ростовский областной суд.

