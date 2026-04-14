Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «Госуслугах» появился тренажёр для подготовки к ЕГЭ

Доступны тренировки по двум предметам.

На Госуслугах заработал тренажёр подготовки к ЕГЭ. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

«Это удобная возможность систематизировать знания, отработать решение типовых заданий и снизить уровень стресса перед экзаменом, заранее познакомившись с форматом испытаний. Сервис доступен бесплатно для всех пользователей», — говорится в сообщении.

Доступны тренажёры по двум предметам: математике базового уровня и информатике. Сервис предлагает задания для подготовки к ЕГЭ, темы, на освоение и повторение которых стоит обратить внимание, а также видеоконсультации от разработчиков ЕГЭ с ответами на вопросы о подготовке к экзамену.

«Задания для сервиса “Навигатор подготовки к ЕГЭ” разрабатывают эксперты из Федерального института педагогических измерений. Это гарантирует подготовку по актуальным и правильным материалам», — отметили в министерстве.

Сервис на сайте, как уточняется, помогает найти Робот Макс. Если выбрать «тренировочный экзамен», результаты будут сохраняться и отображаться в личном кабинете на «Госуслугах». Это позволит отслеживать прогресс.