С прицелом на карьеру: как рейтинги вузов и колледжей помогают абитуриентам

Методику расчета рейтингов Минтруд разработал совместно с коллегами из Минобрнауки и Минпросвещения. Чтобы определить позицию учебного заведения, используют два параметра. Первый — процент трудоустройства молодых специалистов через два года после получения диплома, второй — их зарплата на второй год после завершения учебы. Всего проанализировали данные о трудоустройстве 496 тыс. выпускников из 1 тыс. вузов, а также 698 тыс. человек, окончивших 3861 колледж.