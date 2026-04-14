С прицелом на карьеру: как рейтинги вузов и колледжей помогают абитуриентам

Тысячи старшеклассников по всей России каждый год задаются одним и тем же вопросом — в какой университет или колледж лучше поступить. На итоговое решение влияет много факторов: личные предпочтения, как далеко учебное заведение от дома, насколько качественно в нем обучают и где потом работать.
Сделать выбор помогут национальные рейтинги образовательных организаций по уровню трудоустройства выпускников, которые подготовлены по нацпроекту «Кадры». Подробнее о том, как рассчитывают позиции, а также где готовят востребованные кадры — в нашем материале.
С математической точностью.
Всего перед приемной кампанией, которая стартует с 20 июня, на портале «Работа России» Минтруд опубликовал 232 рейтинга по уровню трудоустройства выпускников: 185 — для вузов, еще 47 — для колледжей. Абитуриенты и их родители могут изучить их, чтобы повысить свои шансы на успешную карьеру.
«Рейтинги характеризуют один аспект — профессиональную востребованность ребят, получивших диплом в том или ином учебном заведении», — отметил замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
Методику расчета рейтингов Минтруд разработал совместно с коллегами из Минобрнауки и Минпросвещения. Чтобы определить позицию учебного заведения, используют два параметра. Первый — процент трудоустройства молодых специалистов через два года после получения диплома, второй — их зарплата на второй год после завершения учебы. Всего проанализировали данные о трудоустройстве 496 тыс. выпускников из 1 тыс. вузов, а также 698 тыс. человек, окончивших 3861 колледж.
Для вузов рейтинги составлены по 52 укрупненным группам специальностей. В их числе — «Машиностроение», «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело», «Техника и технологии наземного транспорта» и другие. Рейтинги колледжей составлены по 24 приоритетным отраслям экономики в соответствии с федеральным проектом «Профессионалитет».
По мнению проректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Сергея Рощина, современные студенты приходят в вуз или колледж не просто за знаниями, а для того, чтобы реализовать свой потенциал. «Востребованность выпускников экономикой — это ключевой маркер работы образовательной организации. На рост этой востребованности работает комплекс инструментов внутри колледжа или вуза — это и качество преподавания, и повышение практикоориентированности обучения, и партнерство с наукой, бизнесом и работодателями», — отметил Сергей Рощин.
По его словам, создание отдельных рейтингов по направлениям образования и приоритетным отраслям экономики помогает абитуриентам объективно сравнивать образовательные организации между собой. При этом такие списки — это независимая оценка, которая опирается на административные данные, а не на внутреннюю информацию вузов и колледжей.
«Поэтому для образовательных организаций национальный рейтинг дает возможность взглянуть на самих себя и увидеть, как их работу видит рынок труда и экономика в целом», — добавил проректор НИУ ВШЭ.
Ориентир на работодателей.
Некоторые вузы вошли сразу в несколько национальных рейтингов образовательных организаций по уровню трудоустройства выпускников. Например, Камчатский государственный технический университет лидирует в пяти направлениях, в том числе по кораблестроению и аэронавигации. А Севастопольский государственный университет (СевГУ) занял первое место среди 58 вузов по двум направлениям: «Техника и технологии строительства» и «Политические науки и регионоведение».
"Я вижу здесь результат двух решений. Во-первых, мы точнее соотнесли учебу с запросом.
работодателя. Во-вторых, уже с третьего курса студенты включаются в реальные проекты и работу на производстве. Так, к выпуску у них появляется не только диплом, но и практический опыт, а у многих — понятный профессиональный маршрут", — отметил ректор СевГУ Владимир Нечаев.
Уже сложившуюся в вузе систему планируют расширить. По словам Владимира Нечаева,
университет продолжит сотрудничество с работодателями — от строительных компаний до органов госуправления — и распространит практику раннего трудоустройства на все направления бакалавриата и специалитета.
«Для нас важно, чтобы выпускник СевГУ выходил из университета подготовленным к работе и востребованным», — добавил ректор Севастопольского госуниверситета.
Больше практического опыта.
Учреждения СПО, в отличие от вузов, учитывают только по основному профилю подготовки. Списки колледжей представлены по 24 приоритетным направлениям экономики, включая атомную, горнодобывающую, транспортную, строительную, фармацевтическую и химическую отрасли. Также есть пять ведомственных групп, в их числе — колледжи-интернаты для студентов с инвалидностью.
Например, в Пермском крае сразу несколько колледжей «Профессионалитета» вошли в национальные рейтинги. Соликамский технологический колледж возглавил направление «Лесная промышленность». А Пермский нефтяной колледж (ПНК) и Пермский авиационный техникум им. А. Д. Швецова вошли в топ-10 рейтинга по машиностроению.
Как отмечают студенты Пермского нефтяного колледжа Никита Березин и Ярослав Улыбин, учеба в реальных производственных условиях помогает им шире взглянуть на будущую профессию.
«Преподаватели объясняют материал понятно и стараются, чтобы мы не заучивали теорию, а понимали процессы, которые в реальности происходят на производстве. Практика у нас проходит на крупных предприятиях. Я уже участвовал в запуске и наладке оборудования, пробовал работать на разных языках программирования», — рассказывает Никита.
И Ярослав, и Никита учатся по одному направлению. После получения диплома они смогут проектировать, монтировать и налаживать автоматизированные системы на производстве. Многие учебные заведения готовят таких работников, но, по словам Ярослава, именно ПНК славится своей историей — он работает с 1938 года — и качественным обучением кадров для нефтяной отрасли.
"При поддержке наставников я смог проявить себя не только как успешный студент, но и как профессионал на межрегиональном этапе чемпионата профмастерства. Это бесценный опыт,
который доказывает, что я выбрал правильный путь", — поделился Ярослав.
Уверен в своем выборе учебного заведения и студент третьего курса отделения машиностроения Пермского авиационного техникума Александр Черепко. Он считает, что качественная теоретическая подготовка в колледже вместе с практикой на производстве поможет ему стать востребованным специалистом.
Карьерное сопровождение молодежи — важная задача национального проекта «Кадры». Центры «Работа России» выстраивают для школьников и студентов работающие карьерные маршруты. А национальные рейтинги вузов и колледжей по трудоустройству выпускников помогают абитуриентам в выборе учебного заведения, чтобы стать востребованным специалистом на рынке труда.