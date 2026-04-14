В 13 воронежских многоэтажках заменили 31 лифт

К концу марта объем выполненных работ по капремонту в регионе выполнен на 44,3%

Источник: Комсомольская правда

С начала года в Воронежской области выполнено 738 видов работ по капитальному ремонту в 396 многоквартирных домах. К концу марта объем выполненных работ выполнен на 44,3%.

В 154 многоэтажках завершились 224 вида строительно-монтажных работ, в 13 домах заменен 31 лифт. Стоимость всех работ по капремонту воронежских многоэтажек за три месяца 2026 года превысила 1 млрд рублей.

Также в первом квартале 2026 года в многоквартирных домах провели ремонт 57 крыш, 52 систем водоотведения, 42 систем электроснабжения и 33 систем холодного водоснабжения.