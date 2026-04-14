Мишустин рассказал, представители каких профессий требуются в России

Источник: РБК

В России спрос на технических специалистов в несколько раз превышает предложение, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «О прогнозе потребности в кадрах и мерах по обеспечению экономики кадрами».

«Результаты прогноза показали, что все больше требуется сотрудников в основном технической направленности — это электромеханики, литейщики, сварщики. На операторов установок и машин и других квалифицированных рабочих промышленности спрос превышает уже сегодня предложение в несколько раз», — сказал Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

Мишустин отметил, что в прошлом году сформирован семилетний прогноз кадровой потребности в регионах по отраслям на основе информации от сотен тысяч компаний. Аналогичный прогноз составили для 500 предприятий, которые играют ключевую роль в реализации национальных проектов.

Результаты этого прогноза, по словам премьера, показали, что потребность в квалифицированных рабочих промышленности уже сегодня многократно превышает возможности рынка труда.

Ранее аналитики «Авито Работы» выяснили, что при выборе профессии более половины россиян (56%) оценивают ее престижность. Одними из самых престижных профессиональных сфер, по их мнению, являются IT, телекоммуникации и цифровые сервисы, нефтегазовая отрасль, финансовый сектор, энергетика и высокотехнологичная промышленность.

