Единая модель профориентации школьников за год охватила более 8,5 млн детей

Единая модель профориентации школьников реализуется по всей стране, в прошлом году она охватила более 8,5 млн детей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Синхронизировать потребности экономики и подготовку специалистов помогает нацпроект «Кадры».
Также в 2025 году в 11 регионах запущен пилотный механизм маршрутизации — от школы до колледжа или вуза и затем до предприятия. Он помогает молодым людям при выборе образовательной траектории и места работы.
Кроме того, сформированы национальные рейтинги профессиональных образовательных учреждений по уровню трудоустройства, которые помогают учащимся получить больше информации о своих перспективах, карьерных возможностях и заработной плате.
«От эффективности реализации мероприятий нацпроекта “Кадры” во многом зависят рост экономики и развитие социальной сферы, достижение поставленных главой государства национальных целей развития. И здесь особенно необходимо слаженное взаимодействие федеральных ведомств, региональной власти, организаций отраслевого технологического развития, профессионального образования, а также организаций труда и занятости», — подчеркнул председатель правительства.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.