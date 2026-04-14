Физиогномист Миловидова назвала черты мужчин-тиранов

Вы когда-нибудь пробовали «прочитать» человека по лицу — угадать его характер, намерения или увлечения? Способны ли брови или нос выдать в человеке лидера, манипулятора или верного союзника? Сторонники физиогномики уверены: да, черты лица могут рассказать обо всём.
Rostov.aif.ru побеседовал с Евгенией Миловидовой — физиогномистом с более чем пятилетним опытом, автором книги-учебника по этой дисциплине. Она активно ведёт блог в социальных сетях и учит людей «видеть негодяев». Нашим читателям Евгения рассказала, какие внешние признаки могут указывать на скрытую агрессию и манипулятивность партнёра. Подробности — в материале.
Острые уши — признак тирана.
«Физиогномикой занимались ещё древние — Гиппократ, Аристотель, Александр Македонский. Сначала её воспринимали как философский трактат: ассоциировали человека с животным. Инструментов для анализа мимики тогда не было, поэтому философствовали: “упрям, как бык”, “дерзкий, как петух”, “вспыльчивый, как индюк”. Оттуда мы и знаем эти фразы», — объясняет эксперт.
Поясним, что физиогномика не является академической наукой, однако пользуется большой популярностью. Своим хобби Евгения увлеклась сравнительно недавно. Девушка долго занимала руководящую должность в крупной компании в Санкт-Петербурге, где и родилась. Там её работа была связана в основном с деловыми бумагами, а люди воспринимались исключительно как имена и цифры. Но ведь за каждой безликой строчкой документа может скрываться целый мир: характер, опыт и судьба! Тогда девушка заинтересовалась физиогномикой и начала активно изучать литературу по этой теме.
По словам эксперта, современный подход к физиогномике позволяет видеть глубже внешних ассоциаций. Она приводит в пример Юрия Гагарина.
«Ему, казалось, всё давалось легко, как манна небесная. Про таких говорят: “Родился с золотой ложкой во рту”. У Гагарина была улыбка счастливчика — открытая, светлая, располагающая. Но при этом внутри у него было очень много страхов. Внешность — это карта, но читать её нужно внимательно: даже за “счастливой” улыбкой могут скрываться внутренние переживания», — говорит Евгения.
Так как же не попасть на крючок к мужчине-манипулятору? Эксперт выделяет несколько основных ориентиров, которые стоит учитывать при знакомстве. Первый — форма бровей. Треугольная бровь, по её наблюдениям, сигнализирует о резкости характера и скрытой агрессии. На импульсивность и стремление к доминированию могут указывать вздёрнутые крылья носа, открытые ноздри. Опущенные уголки глаз также относятся к признакам скрытой агрессии. А заострённые уголки глаз могут говорить о расчётливости и манипулятивности человека.
Кроме того, Евгения Миловидова советует обращать внимание на носогубные морщины. По её словам, глубокие, чётко выраженные складки могут указывать на скупость и жёсткость в отношениях. Отдельного внимания заслуживают надбровные дуги: если они сильно выступают, человек, согласно методике физиогномики, склонен к агрессии и подавлению партнёра.
Есть и «положительные» маркеры. Один из параметров надёжного, верного и преданного человека — ровные, низко посаженные, аккуратные брови.
«Такие люди хорошо начинают отношения, доводят их до конца и не теряют интерес в процессе», — поясняет Евгения Миловидова.
Она уточняет, что все перечисленные признаки универсальны и работают одинаково для обоих полов.
«Если вы видите сочетание этих параметров — треугольные брови, вздёрнутые ноздри, заострённые уши, опущенные уголки глаз — лицо просто кричит “беги от меня”. Не игнорируйте эти сигналы», — резюмирует Евгения Миловидова.
Красная помада от деспотов.
Эксперт рассказывает не только о том, как распознать манипулятора и — чего доброго — не взять его в партнёры, но и о том, как красиво проверить его на прочность.
По её словам, красная помада — отличный способ прекратить коммуникацию с «плохими мальчиками». Почему? Потому что для человека с доминирующей, агрессивной натурой красная помада срабатывает как красная тряпка на быка. Такой мужчина захочет «забрать территорию» и обязательно прокомментирует выбор этого цвета на губах.
«“Тебе не идёт, убери”, “Не дай бог, на рубахе след оставишь”, “Выглядишь как девушка лёгкого поведения”… Как только вы услышали подобное, стоит сказать: “Милый мой, до свидания, мы пойдём дальше”», — говорит Евгения.
В личном разговоре наша собеседница также поделилась заключением о деле пропавшей студентки из Ростова Анны Цомартовой. Она сравнила фотографии девушки, которую родители ищут по всему земному шару, и незнакомки, чей снимок был сделан в дубайском метро.
«Качество фотографии, конечно, ужасное, и с точностью сказать сложно. Но вот какое яркое отличие я вижу: у этих девочек разные ножки канта и разные козелки. На фото, предположительно, разные девочки. И форма ушей, и ширина, и плотность уха — всё разное», — заявила Евгения.
Доверяйте подсознанию.
Многие специалисты к физиогномическому методу относятся с осторожностью. В их числе клинический психолог, специалист по семейным отношениям Анна Соколова.
«Физиогномика — это не доказательная наука. Нет ни одного серьёзного исследования, которое подтвердило бы связь между формой бровей или носа и склонностью к манипуляциям. Строить выводы о характере по внешности человека крайне рискованно», — отметила психолог в разговоре с rostov.aif.ru.
При этом Соколова согласилась, что интуитивное ощущение опасности — важный сигнал. Если при знакомстве с человеком вы чувствуете дискомфорт, страх, желание уйти — доверяйте этим ощущениям. Это не физиогномика, а работа нашего подсознания, которое улавливает сигналы, которые мы сознательно не замечаем: микроэмоции, жесты, тембр голоса, поведение в стрессовых ситуациях", — пояснила специалист.
По словам психолога, реальные признаки тирании — это не черты лица, а паттерны поведения: ревность, контроль, изоляция от близких, резкие перепады настроения, физическое или психологическое насилие.
«Если партнёр проявляет агрессию, унижает вас, ограничивает общение с друзьями и семьёй — это повод обратиться за помощью, независимо от того, как он выглядит», — подчеркнула Анна Соколова.