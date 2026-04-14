Опасная игра: как царапина от кошки может привести к серьёзным проблемам

Даже внешне здоровые кошки могут быть носителями бактерии бартонеллы, которая вызывает заболевание, известное как фелиноз. Заражение происходит при укусе или царапине, особенно опасны глубокие повреждения, а основными переносчиками инфекции являются котята в возрасте до одного года. Об этом предупредил врач Максим Лавров в беседе с РИАМО.
Симптомы фелиноза появляются не сразу. Сначала на месте царапины образуется плотный красный узелок или пузырёк, который постепенно заживает. Однако через несколько недель инфекция распространяется по кровотоку и поражает лимфатические узлы, расположенные в области подмышек, локтей или шеи. Лимфоузлы увеличиваются в размерах, становятся болезненными и воспалёнными. Человек чувствует слабость, мышечную боль и повышение температуры.
В большинстве случаев организм способен справиться с инфекцией самостоятельно, но иногда бактерия начинает активно поражать печень, глаза и нервную систему. В таких случаях требуется длительное лечение антибиотиками.
Чтобы избежать осложнений, важно правильно обработать рану сразу после травмы. Не рекомендуется выдавливать кровь или заклеивать царапину пластырем без доступа кислорода. Если через некоторое время после травмы место повреждения воспалилось, узелок не проходит, а лимфоузлы увеличились, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцам рассказали о том, как кошки влияют на здоровье своих хозяев.