Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за дождя

Департамент транспорта Москвы порекомендовал горожанам использовать для поездок общественный транспорт в связи с дождливой погодой в столице. Сообщение ведомство опубликовало в телеграм-канале.
«По данным ЦОДД, сейчас в городе 4 балла. Вечером ожидаем до 7 баллов. В городе местами идет дождь», — говорится в сообщении.
Интенсивное движение зафиксировали на третьем транспортном кольце в районе улицы Беговая, на шоссе Энтузиастов по направлению в Московскую область и на МКАД в районе Рязанского проспекта.
Водителей призвали не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.
Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», дождь в столице начался днем 14 апреля. Непогода сохранится до конца суток.
