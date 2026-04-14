В поселке Саргатское Омской области прошел мастер-класс по управлению БПЛА

Учащиеся колледжа познакомились с разными видами дронов и попробовали сами ими управлять.

Мастер-класс по пилотированию беспилотников организовали в Саргатском индустриально-педагогическом колледже Омской области. Обучение технологиям беспилотной авиации соответствует целям и задачам нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве внутренней политики региона.

Участниками занятия стали учащиеся колледжа. Они познакомились с разнообразными видами беспилотных летательных аппаратов, узнали основы пилотирования и технику безопасности. Также студенты пробовали сами пилотировать программируемые дроны, управляемые через планшет, и профессиональные квадрокоптеры Mavic.

«Профессия пилота беспилотного летательного аппарата (и его программиста, пишущего для него задание) — это профессия будущего. Да и уже настоящего. Сегодня дроны применяются в аграрной отрасли, МЧС, строительстве, охране государственных границ, контроле за нефте- и газопроводами и во многих других сферах», — отметила директор омского центра образовательных инициатив «СТЕМ» Елена Елисеенко.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

