МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Медоед Нео из Московского зоопарка решил две головоломки со спрятанным мясом и добыл кусочки мяса себе на обед, сообщает столичный зоосад.
«Медоеды — не просто смельчаки, но и настоящие интеллектуалы. Их мозг требует постоянной нагрузки, поэтому зоологи регулярно придумывают для подопечных новые головоломки — обогащение среды. Вот свежий пример для хитреца Нео: мясо спрятали в подвесную “конфету”… А еще — засунули угощение в плотный мешок, набитый сеном. Нео уверенно добыл свой обед и довольный начал трапезу», — говорится в сообщении зоопарка на платформе Max.
На опубликованном видео Нео старается лапами схватить бумажную «конфету», которая висит на тросе, но не дотягивается до нее со своей высоты. Поэтому он заползает на бревно и уже с него захватывает свой подарок, разрывает зубами упаковку и достает кусок мяса. После чего медоед переходит к мешку с сеном, который также разрывает и лакомится найденным внутри угощением.