Т-Банк ответил на данные о сбое в работе мобильного приложения

У части пользователей возникли трудности со входом в мобильное приложение на устройствах Apple по причинам, не связанным с работой Т-Банка, заявила РБК кредитная организация в ответ на сообщения о сбое в работе приложения.
О проблемах со входом в мобильное приложение свидетельствуют данные сервисов Downdetector (зафиксировал 2,4 тыс. жалоб за сутки) и «Сбой.РФ» (более 670 жалоб за сутки).
Согласно Downdetector, больше всего пользователи жалуются на работу мобильного приложения банка (69%). 17% пожаловались на общий сбой. Приложение Т-Банка не открывалось у пользователей из Москвы (6%), Санкт-Петербурга (5%), Московской области (5%), Самарской области (5%) и Татарстана (3%).
У корреспондента РБК приложение банка при попытке открыть его закрывалось.
Это не первый сбой Т-Банка за апрель. В начале месяца банк сообщил, что у некоторых клиентов мобильных приложений Т-Банка могут наблюдаться трудности «из-за влияния внешних факторов». Тогда представители банка также сообщили, что их внутренние системы работают штатно, но у некоторых клиентов возможны проблемы с операциями по картам в устройствах других банков.
