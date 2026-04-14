Красноярцы пожаловались на дефицит жизненно важного лекарства

В апреле 2026-го в Красноярске больные столкнулись с отсутствием препарата «Азатиоприн», который входит в список жизненно необходимых. Депутат Заксобрания края Илья Зайцев рассказал о ситуации с лекарством.
По словам депутата, проблема с отсутствием препарата общероссийская. Сейчас антимонопольная служба и производитель согласовывают предельную цену товара. Пока она не станет понятно, на полках лекарство не появится.
При этом, в краевом минздраве заявили, что лекарство есть в аптеках, и его могут получить льготники по рецептам. Пациентам, у которых льгот нет, посоветовали спланировать с лечащим врачом альтернативное ведение терапии.
Отметим, что «Азатиоприн» необходим для лечения аутоиммунных заболеваний.