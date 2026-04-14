СК завёл дело о халатности после жалоб на дорогу в деревне Прикамья

Поводом стала информация, размещенная в соцмедиа.

Следователи СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) после жалоб жителей деревни Русалевка Чайковского городского округа.

О ненормативном состоянии дороги неоднократно писали в соцсетях и различных пабликах Чайковского. Жители написали о том, что автомобиль скорой помощи не смог проехать к дому пациента. Фельдшерам пришлось идти пешком, а затем нести ребёнка на руках до машины.

Следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание дороги. В региональном управлении СК России предпринимают меры для восстановления прав граждан.

Следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание дороги. В региональном управлении СК России предпринимают меры для восстановления прав граждан.