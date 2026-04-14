Налоговики пришли сразу в пять минских барбершопов. Подробности сообщает Управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.
Во вторник, 14 апреля, управление практически в полном составе проводит оперативное мероприятие в сети одного из барбершопов, которая насчитывает более десятка объектов. Под контроль налоговиков попали пять салонов. В них были начаты и проводятся осмотры, опросы и ряд других процессуальных действий.
Поводом послужило сокрытие наличной выручки в промышленных масштабах. Так, еще на стадии анализа и планирования сотрудники управления заметили, что удельный вес наличных в структуре салонов едва дотягивал до 7%. При этом при проведении данного анализа берется период от одного до трех лет.
