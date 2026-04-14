Застрявшую в шторм на Денежном острове семью с ребенком спасли в Волгограде

Семья с ребенком не смогла уплыть домой на надувной лодке в штормовой ветер.

Источник: Комсомольская правда

Семья из шести человек с пятилетним ребенком и собакой застряла в непогоду на острове Денежный в Тракторозаводском районе. Туда волгоградцы приплыли на своей надувной лодке. Но обратно в штормовой ветер, сдувающий легкое суденышко, отправиться по вздымающимся на Волге волнам не рискнули.

Попавшие в сложную ситуацию 14 апреля позвонили в Службу-112. Оттуда сигнал передали на пульт оперативного дежурного, сообщили в ГКУ Служба спасения.

— Из-за порывистого ветра, значительно усилившего волнение акватории, отдыхающие самостоятельно безопасно покинуть остров на личной надувной лодке не смогли, — рассказали спасатели.

На помощь волгоградцам поспешили спасатели. На моторном катере «Неман» они сразу помчались на остров и эвакуировали застрявшую семью на городское побережье. Медицинская помощь ни ребенку, ни взрослым не потребовалась. Все закончилось быстро и благополучно.

