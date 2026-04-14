В Красноярском крае главу сельсовета оштрафовали за непостроенный парк

В Красноярском крае по постановлению прокурора оштрафовали главу села в Дзержинско-Тасеевском округе за неосвоенный бюджет и непостроенный парк.
В прокуратуре рассказали, что еще в 2024 году сельсовет села Хандала выиграл конкурс местных инициатив с проектом местного парка. Жители не хотели никаких излишеств, только проложить тропинки на пустыре в центре поселения и установить скамейки для отдыха. Выделенного из краевого бюджета миллиона рублей на это должно было хватить.
«Однако за этим последовала только тишина. Администрация не сделала ровным счётом ничего. Лимиты молча вернулись обратно в край. А на месте будущего парка по-прежнему торчат сухая трава и деревья, которые помнят ещё бабушек нынешних школьников. Проблема массового отдыха не решилась. Её даже не трогали», — отметили в пресс-службе.
Чиновника оштрафовали за нарушение условий межбюджетных трансфертов (ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ) на 10 тыс. рублей. Заплатить он должен из личных средств.
В прокуратуре отметили, что это не первый случай — годом ранее глава сельсовета уже получал подобный штраф за то, что не смог организовать обустройство территории трубами для сточных и талых вод. На эти цели также был выделен миллион рублей, который тоже вернулся в бюджет.
Прокуратура продолжает контроль с целью устранения нарушений и реализации проекта для местных жителей.