Воинам, защищающим приграничье, переданы пасхальные подарки

При содействии белгородских депутатов куличи доставлены на фронт и в госпитали.

Источник: Комсомольская правда

Пасхальные дни — время особой радости и добрых дел. Отмечая этот значимый для христиан праздник, жители Белгородчины позаботились о тех, кто сегодня стоит на страже рубежей Отечества. Депутаты региональной Думы, представители предприятий, общественных организаций и рядовые граждане подготовили для бойцов гостинцы к празднику Светлой Пасхи.

Председатель заксобрания области Юрий Клепиков посетил военный госпиталь и передал военнослужащим, находящимся на лечении, пасхальные куличи, яйца и воду.

— Очень хотелось, чтобы они, даже находясь вдали от дома, смогли хотя бы немного ощутить атмосферу праздника и почувствовать нашу поддержку, — отметил Юрий Николаевич, рассказывая о своем визите к бойцам.

Фото — архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Гуманитарные грузы для воинов, куда также вошли освященные пасхальные наборы и сувениры, изготовленные детьми, передали и коллеги Юрия Николаевича. В частности, к сбору подарков на фронт присоединилась Елена Гурова: военнослужащим отправили куличи, яйца и сладости, а также маскировочные сети и георгиевские ленты.

— Особые подарки подготовили и для тех, кто проходит лечение — чтобы каждый почувствовал внимание и заботу в этот святой день, — подчеркнула Елена Александровна.

Пасхальные кондитерские наборы были отправлены в госпитали и по инициативе Сергея Гусева. Праздничные угощения передали на передовую в составе гуманитарных грузов Евгений Михайлюков и Михаил Ананичев. А Сергей Шумский поздравил бойцов, выполняющих задачи в тыловых районах в зоне проведения спецоперации.