Аграрным предприятиям Приангарья компенсируют затраты на подготовку кадров

В регионе стартует отбор получателей субсидий.

Источник: Национальные проекты России

Предприятия агропромышленного комплекса Иркутской области смогут принять участие в отборе получателей субсидий на возмещение части затрат, связанных с подготовкой кадров. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Приангарья Анны Турушевой, аграрным предприятиям компенсируют до 90% понесенных затрат на целевую подготовку студентов, выплату стипендии и оплату труда учащихся на практике. Прием заявочной документации региональный минсельхоз проведет с 15 по 29 апреля через государственную информационную систему «Электронный бюджет». Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (3952) 28−67−16.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.