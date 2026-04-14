Аграрным предприятиям Приангарья компенсируют затраты на подготовку кадров

Предприятия агропромышленного комплекса Иркутской области смогут принять участие в отборе получателей субсидий на возмещение части затрат, связанных с подготовкой кадров. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
По словам заместителя министра сельского хозяйства Приангарья Анны Турушевой, аграрным предприятиям компенсируют до 90% понесенных затрат на целевую подготовку студентов, выплату стипендии и оплату труда учащихся на практике. Прием заявочной документации региональный минсельхоз проведет с 15 по 29 апреля через государственную информационную систему «Электронный бюджет». Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (3952) 28−67−16.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.