Муниципальную платную парковку запустят в Ростове

Источник: Комсомольская правда

В Ростов-на-Дону запустят муниципальную платную парковку. Об этом на заседании в городской думе рассказал глава донской столицы Александр Скрябин.

— В 2026 году планируется организация пилотного проекта муниципальной платной парковки на Соборном, на участке от Мечникова до Текучева. В будущем планируем устроить две перехватывающие парковки, — рассказал Александр Скрябин.

Также городские власти хотят получить парковочное пространство в собственность города. Перед департаментом транспорта поставили задачу по созданию отдела развития парковок, ранее в городе этим не занимались на постоянной основе.

— Когда закончится соглашение с инвестором по парковочным пространствам, они должны стать муниципальными и работать сразу исправно, — прокомментировал Александр Скрябин.

