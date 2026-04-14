Муниципальную платную парковку запустят в Ростове

В Ростов-на-Дону запустят муниципальную платную парковку. Об этом на заседании в городской думе рассказал глава донской столицы Александр Скрябин.
— В 2026 году планируется организация пилотного проекта муниципальной платной парковки на Соборном, на участке от Мечникова до Текучева. В будущем планируем устроить две перехватывающие парковки, — рассказал Александр Скрябин.
Также городские власти хотят получить парковочное пространство в собственность города. Перед департаментом транспорта поставили задачу по созданию отдела развития парковок, ранее в городе этим не занимались на постоянной основе.
— Когда закончится соглашение с инвестором по парковочным пространствам, они должны стать муниципальными и работать сразу исправно, — прокомментировал Александр Скрябин.
