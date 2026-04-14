В Подмосковье рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся

Рейсовый автобус вылетел в кювет и опрокинулся вблизи села Стромынь в Богородском городском округе, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

Авария произошла 14 апреля на 33-м километре автодороги Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет и опрокинулось.

«В настоящее время количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

В начале апреля на трассе М-3 в Обнинске экскурсионный микроавтобус, перевозивший детей, попал в аварию. В ДТП пострадали пять человек, в том числе четверо школьников.

