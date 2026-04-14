В Прикамье изучат популяцию летучих мышей по их голосам

— Летучие мыши — одни из самых недооцененных млекопитающих, — рассказал Дмитрий Слащев, посвятивший изучению рукокрылых более 20 лет. — Из-за стереотипов их часто боятся, но на самом деле они играют в природе значимую роль: остро реагируют на различные изменения среды, являясь индикаторами ее состояния. Используя акустику, мы впервые получим объективные данные о видовом составе, численности и предпочтениях рукокрылых на большой территории. Наша задача не только восполнить пробел в изучении этих удивительных животных, но и помочь сохранить их.