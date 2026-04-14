В Прикамье изучат популяцию летучих мышей по их голосам

Карстовые пещеры Прикамья — среда обитания летучих мышей. Они выполняют важные функции в экосистемах: уничтожают ночных и сумеречных насекомых-вредителей, участвуют в опылении растений. Ученые намерены расширить свои знания о рукокрылых, используя акустическое оборудование, способное уловить и расшифровать их «песни» в ультразвуковом диапазоне.
Узнать, какая живность поселилась в той или иной пещере, не так-то просто, ведь зачастую размеры подземелий огромны. Например, протяженность всех ходов всемирно известной Кунгурской ледяной пещеры — 8153 метра, из них только два километра приспособлены для посещения туристами. Поэтому ученые планируют наблюдать за мышками с помощью специального детектора.
Прибор устанавливается в пещере. Чувствительный микрофон улавливает импульсы, испускаемые животными в диапазоне, не доступном для человеческого слуха, и переводит сигналы в слышимый диапазон. В дальнейшем ученые смогут анализировать записи, чтобы определить вид обитателей подземного мира, количество особей и получить другую важную информацию.
— Летучие мыши — одни из самых недооцененных млекопитающих, — рассказал Дмитрий Слащев, посвятивший изучению рукокрылых более 20 лет. — Из-за стереотипов их часто боятся, но на самом деле они играют в природе значимую роль: остро реагируют на различные изменения среды, являясь индикаторами ее состояния. Используя акустику, мы впервые получим объективные данные о видовом составе, численности и предпочтениях рукокрылых на большой территории. Наша задача не только восполнить пробел в изучении этих удивительных животных, но и помочь сохранить их.
Масштабный мониторинг пройдет при поддержке Президентского фонда экологических и природоохранных проектов и завершится в 2027 году. В географию проекта включены крупнейшие и наиболее популярные среди туристов пещеры Пермского края, а также заповедники «Вишерский» и «Басеги», ландшафтный заказник «Предуралье».
Часть исследований уже проведена в Кунгурской пещере, где ученым удалось распознать «песни» трех видов летучих мышей. Всего, по мнению специалистов, на территории Прикамья обитают как минимум 10 видов рукокрылых. Наблюдения позволят составить научно обоснованные рекомендации по охране карстовых пещер и тех, кто их населяет.