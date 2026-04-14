В суд направлено дело о незаконной миграции в Пермском крае

Прокуратура Пермский край утвердила обвинения по уголовному делу в отношении двух женщин, которых подозревают в организации незаконной миграции и участии в преступном сообществе. Им предъявлены обвинения по статьям об организации и участии в преступном сообществе, а также по статье об организации незаконной миграции.
По данным следствия, в 2021 году жительница Москвы вместе с сообщниками создала преступную группу. В неё она вовлекла не менее 12 человек, среди которых была жительница Тулы.
Как установили следователи, участники за деньги проводили экзамены для иностранных граждан по русскому языку и истории России. При этом они обеспечивали успешную сдачу тестов, независимо от реальных знаний. Это позволяло мигрантам оформлять патенты, виды на жительство, разрешения на временное проживание и получать гражданство России.
В результате таких действий иностранцы незаконно оставались на территории Российской Федерации.
С двумя обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.
Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Пермь для дальнейшего рассмотрения.
Расследование в отношении остальных участников предполагаемой преступной группы продолжается.