16-летняя калининградка планировала устроить теракт в школе

Полтора года в воспитательной колонии проведет 16-летняя калининградка, которая планировала устроить теракт в одной из школ региона. О приговоре за участие в деятельности террористической организации — международном молодежном движении «Колумбайн» (запрещенное в России террористическое движение) — сообщает пресс-служба Балтийского флотского военного суда.
Девушка разделяла идеологию движения, связанного с массовыми убийствами в школах. По версии суда она «совершала действия, направленные на продолжение деятельности “Колумбайн”. В частности, в интернете она общалась с другими пользователями, распространяла идеи террористической организации, стремясь сделать их своими единомышленниками. Также она неоднократно заявляла о своем намерении совершить массовое убийство в одной из школ Калининградской области.