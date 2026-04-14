Крыша-убийца. Кто ответит за гибель девушки от сошедшей с кровли наледи

Новый поворот в громком деле о гибели 19-летней девушки после схода наледи с крыши элитного дома в Нижнем Новгороде: 57-летнего альпиниста Андрея Якимова, чистившего кровлю за пять дней до трагедии, выпустили из СИЗО под запрет определённых действий. Кроме того, в деле появился другой обвиняемый, управляющий ТСЖ, — ранее вопросов у следствия к нему не было. Этим событиям предшествовал огромный общественный резонанс — промышленные альпинисты, так же как Якимов выполнявшие очистку крыш от наледи и снега, вступались за коллегу. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Скончалась на месте.
Глыба льда с крыши дома на улице Варварской обрушилась на двух девушек вечером 14 февраля. Одна из подруг, 19-летняя, погибла на месте, вторая получила незначительные травмы. Нижегородцы были в шоке от страшной трагедии в самом центре города. Крыши в городе тогда ехали всюду в буквальном смысле слова — снегопады не прекращались, снег и лёд копились на кровлях, а оттепели тут же приводили массивы в движение.
После трагедии на Варварке Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».
Вскоре был задержан, а потом и арестован Андрей Якимов. Он с коллегами за пять дней до ЧП по договору с ТСЖ чистил кровлю от снега. Но не от наледи! Хотя говорит, что предупреждал заказчика: на крыше есть и лёд. Представитель ТСЖ работы принял и оплатил, а после того как альпинисты выполнили заказ, снегопады обрушивались на город ещё не раз.
Коллеги Якимова, такие же промышленные альпинисты, как он, были встревожены его судьбой. Они уверяли, что из экономии большинство организаций, управляющих домами в Нижнем, заказывают частичную, а не полную очистку крыш, а это, как показывает случай на Варварке, вовсе не гарантирует, что двор безопасен. Альпинисты грозились, что будут соглашаться только на полный цикл работ, чтобы в случае ЧП не стать «стрелочниками», как Андрей Якимов.
«Ощутил все “прелести” СИЗО».
Дело Якимова обсуждали не только его коллеги. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.
На третьем по счёту заседании суда в качестве обвиняемого решено было привлечь управляющего «Товариществом собственников жилья Варварская, 40а». В свою очередь, альпинисту, проведшему в СИЗО почти два месяца, суд заменил арест запретом определённых действий на шесть месяцев. Его освободили из-под стражи в зале суда.
«Я в полной мере ощутил все “прелести” жизни в СИЗО. Рад решению суда. Я воссоединился с семьей», — сказал Андрей Якимов телепрограмме «Кстати».
«На наш взгляд, решение о заключении моего подзащитного под стражу было чрезмерно карательным. Он инвалид III группы, не собирался скрываться от следствия, — рассказал nn.aif.ru адвокат Андрея Якимова Алексей Скворцов. — Якимов в любом случае остаётся фигурантом уголовного дела. Но я надеюсь, что органы следствия придут к выводу: к ответственности надо привлекать лицо, которое приняло работы и в силу своих полномочий руководителя отвечает за это».
На договоре об оказании услуг, на акте приёмки-передачи работ стоит подпись руководства ТСЖ.
Нижегородцы в социальных сетях поддержали решение суда. «Слава Богу! Очень рада за альпиниста и его семью!» — пишет пользователь под ником Надежда Д. «Все нижегородцы болели за вас!» — добавляет пользователь под ником Натали С.
Следствие по делу продолжается.