Семинар по организации безопасности торговых объектов провели в Улан-Удэ

Обучающее мероприятие, посвященное организации безопасности торговых объектов, прошло в Улан-Удэ в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятии.
Участниками семинара стали предприниматели, управляющие торговыми центрами и другие профильные специалисты. Они обсудили требования к противопожарной безопасности на торговых объектах и алгоритмы действий при угрозе минирования в местах массового скопления людей. Спикерами выступили представители МЧС, МВД, Росгвардии, УФСБ и Минпромторга Бурятии.
«В условиях новых вызовов наша страна столкнулась с угрозами, способствующими возникновению и распространению экстремизма и терроризма. Эффективная борьба с терроризмом возможна только в условиях совместных усилий. Данное мероприятие помогло нам выработать практические меры эффективного взаимодействия в целях обеспечения безопасности посетителей, сотрудников торговых объектов и инфраструктуры путем предотвращения и эффективного реагирования на террористические угрозы», — отметил заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций республики Дмитрий Серебряков.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.