В Минске рекламная компания удерживала зарплату 385 сотрудникам 10 месяцев. Подробности приводит служба информации прокуратуры города Минска.
В ходе надзора за исполнением законодательства о труде, сотрудники прокуратуры установили факт невыплаты зарплаты 385 сотрудникам частной организации.
Компания не произвела расчет с работниками за период с марта по декабрь 2025 года. В связи с этим возникла задолженность в размере более 2,6 миллиона рублей.
Прокуратура Минска для устранения обнаруженных нарушения вынесла в адрес руководителя юридического лица предписания. В них содержалось требование принять меры, связанные с выплатой сотрудникам причитающихся им сумм.
«Акты надзора исполнены в полном объеме — трудовые права 385 работников восстановлены», — уточнили в прокуратуре.
Тем временем минчанин разбил ящик вина в магазине и может сесть в тюрьму на пять лет.
Ранее мы собрали информацию про дополнительную пенсию и надбавки пенсионерам в Беларуси в 2026 году: какие есть виды, кому положены, с какого возраста, в каком размере, условия получения.
Кстати, Минтруда сказало, кого из белорусов не допустят к работе на субботнике 18 апреля.