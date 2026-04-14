В Минске рекламная компания удерживала зарплату 385 сотрудникам 10 месяцев

В Минске сотрудники рекламной компании получили зарплату после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Минске рекламная компания удерживала зарплату 385 сотрудникам 10 месяцев. Подробности приводит служба информации прокуратуры города Минска.

В ходе надзора за исполнением законодательства о труде, сотрудники прокуратуры установили факт невыплаты зарплаты 385 сотрудникам частной организации.

Компания не произвела расчет с работниками за период с марта по декабрь 2025 года. В связи с этим возникла задолженность в размере более 2,6 миллиона рублей.

Прокуратура Минска для устранения обнаруженных нарушения вынесла в адрес руководителя юридического лица предписания. В них содержалось требование принять меры, связанные с выплатой сотрудникам причитающихся им сумм.

«Акты надзора исполнены в полном объеме — трудовые права 385 работников восстановлены», — уточнили в прокуратуре.

