Как общественность отреагировала на тюремный срок для Артема Чекалина

Но будем откровенны: тысячи детей остаются без родителей, когда тех сажают в тюрьмы по разным причинам. Тысячи воспитываются бабушками и дедушками, пока матери-одиночки попадают в места лишения свободы, а отцы растворяются на просторах нашей родины (и наоборот). И каждый раз это трагедия отдельно взятого ребенка, перепахивающая всю его еще пока маленькую жизнь. Иногда мы видим снисхождение суда, но чаще не видим ничего — нас мало интересуют рядовые судьбы рядовых детей и их родителей, мы не задаемся вопросами морали и справедливости по отношению к неизвестным нам людям, нас не тревожит излишняя строгость к тем, кто не на слуху.