«Рыбная ярмарка, концерты и мастер-классы от шефов»: программа Дня селёдки в Калининграде

Праздник организуют на набережной Музея Мирового океана.

В субботу, 18 апреля, в Калининграде пройдёт День селёдки. Праздничные мероприятия организуют на набережной Музея Мирового океана. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе учреждения.

Праздник пройдёт на открытой территории от Военно-морского центра до памятника Пионерам океанического лова. Там организуют рыбный базар, ярмарку с сувенирами, концерты и театрализованные представления.

Гостей также приглашают на кулинарные мастер-классы, лекции и спортивные соревнования. Среди конкурсов — поднимание якоря со дна, перетягивание каната с правого берега на левый и вязание морских узлов. Праздник продлится с 10:00 до 19:00.

Программа Дня селёдки.

Сцена «Под волной».

11:50−12:00 — театрализованное костюмированное представление «Рыбацкая путина»;

12:00−12:20 — открытие праздника, встреча рыболовецкого судна «Куренас»;

12:20−12:50 — музыкальное представление «Путь к причалу»;

13:00−16:30:

мастер-классы от шеф-поваров Виктора Карпузова и Георгия Матвеева — победителей проектов «Битва шефов» и «Адская кухня»; встреча с капитанами рыбодобывающей Группы ФОР; разговор о гастрономических традициях с коллегами из Ханты-Мансийска; встреча с поэтами и писателями Калининградской области;

16:30−17:00 — церемония награждения победителей конкурсных программ.

Сцена НИС «Витязь».

13:00−17:00 — концертная программа «У рыбака своя звезда»;

14:30−15:30 — выступление группы «ЛондонParis».

0+