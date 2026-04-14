«Рыбная ярмарка, концерты и мастер-классы от шефов»: программа Дня селёдки в Калининграде

В субботу, 18 апреля, в Калининграде пройдёт День селёдки. Праздничные мероприятия организуют на набережной Музея Мирового океана. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе учреждения.
Праздник пройдёт на открытой территории от Военно-морского центра до памятника Пионерам океанического лова. Там организуют рыбный базар, ярмарку с сувенирами, концерты и театрализованные представления.
Гостей также приглашают на кулинарные мастер-классы, лекции и спортивные соревнования. Среди конкурсов — поднимание якоря со дна, перетягивание каната с правого берега на левый и вязание морских узлов. Праздник продлится с 10:00 до 19:00.
Программа Дня селёдки.
Сцена «Под волной».
11:50−12:00 — театрализованное костюмированное представление «Рыбацкая путина»;
12:00−12:20 — открытие праздника, встреча рыболовецкого судна «Куренас»;
12:20−12:50 — музыкальное представление «Путь к причалу»;
13:00−16:30:
мастер-классы от шеф-поваров Виктора Карпузова и Георгия Матвеева — победителей проектов «Битва шефов» и «Адская кухня»; встреча с капитанами рыбодобывающей Группы ФОР; разговор о гастрономических традициях с коллегами из Ханты-Мансийска; встреча с поэтами и писателями Калининградской области;
16:30−17:00 — церемония награждения победителей конкурсных программ.
Сцена НИС «Витязь».
13:00−17:00 — концертная программа «У рыбака своя звезда»;
14:30−15:30 — выступление группы «ЛондонParis».
