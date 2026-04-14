Около 30 жителей Нижегородской области заболевают коронавирусом каждую неделю

«Ковид не перестаёт плодить вокруг себя страшилки и глупости. Вот вчера столичные СМИ в желании хайпануть допереписывались новости друг у друг так, что “изобрели” новый штамм аллергенной пыльцы Stratus. Не бывает у пыльцы штаммов!!! COVID-19 весной действительно может закончиться симптомами аллергии — это типичная история для сезона цветения и называется “поллиноз”. Настигнуть может каждого, независимо от перенесённого вируса», — отметил Никонов.