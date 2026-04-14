Арбитражный суд Москвы признал российскую дочку Microsoft банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую дочку компании Microsoft — ООО «Майкрософт Рус», передает «РИА Новости».
Суд открыл в отношении компании конкурсное производство.
Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в сентябре 2025 года по собственному заявлению «Майкрософт Рус». Представитель должника сообщил тогда в суде, что его неисполненные обязательства превышают 1,5 млрд руб.
На заседании представитель «Майкрософт Рус» пояснил, что с 2022 года компания остановила продажи ПО и новых продуктов в России, а к 2024-му у нее фактически остался один клиент по технической поддержке (о ком идет речь, не уточнялось). В 2025 году этот заказчик, по словам представителя, приостановил работу.
Как утверждал в суде представитель компании, из‑за отсутствия стабильной выручки она не могла продолжать деятельность и рассчитываться с кредиторами, поэтому и инициировала банкротство. Представитель компании заявил, что обязательства перед одним из кредиторов погашены. Возможность мирового соглашения с кредиторами представитель назвал на тот момент неактуальной.
Компания «Майкрософт Рус» работает в России с 1992 года. Первое представительство Microsoft открылось в Москве, а к 2009 году корпорация, по собственным данным, сотрудничала примерно с 11 тыс. российских компаний.
После начала спецоперации на Украине Microsoft в марте 2022 года объявила о приостановке продаж в России.
