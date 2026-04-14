Арбитражный суд Москвы признал российскую дочку Microsoft банкротом

На заседании представитель «Майкрософт Рус» пояснил, что с 2022 года компания остановила продажи ПО и новых продуктов в России, а к 2024-му у нее фактически остался один клиент по технической поддержке (о ком идет речь, не уточнялось). В 2025 году этот заказчик, по словам представителя, приостановил работу.