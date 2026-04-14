15 апреля нельзя будет проехать по двум улицам в Центральном районе Воронежа

В среду, 15 апреля, в центре города временно изменится схема движения транспорта. По сообщению управы Центрального района, ограничения затронут район площади Победы и будут действовать в течение всего светового дня — с 7:00 до 18:00. Об этом в управе Центрального района сообщили 14 апреля.
Причиной перекрытия станут плановые работы по благоустройству: специалисты приступят к покраске подпорной стены. Для обеспечения безопасности автомобилистов и беспрепятственного доступа техники проезд будет полностью закрыт по улице Левая Суконовка, а также на участке бульвара Помяловского — от дома № 39 по улице 20-летия ВЛКСМ до дома № 37 по улице Помяловского.
Городские власти просят водителей заранее планировать свои маршруты и выбирать пути объезда, чтобы избежать заторов в районе проведения работ.
