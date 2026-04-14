Двое мужчин избили жителя посёлка Приозерное до смерти — получили 6,5 и 7 лет строгого режима

42-летний житель Калининграда и 35-летний житель Озёрского района признаны виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершённое группой лиц.
Что произошло. Днём 4 мая 2025 года в посёлке Приозерное Гусевского района фигуранты на почве личной неприязни избили 45-летнего местного жителя. Они нанесли ему множество ударов руками и ногами в область головы и тела.
От полученной закрытой тупой травмы живота мужчина скончался в собственном доме. Его тело 13 мая 2025 года обнаружил отец.
Приговор. Гусевский городской суд назначил: — 35-летнему подсудимому — 6 лет 6 месяцев колонии строгого режима;— 42-летнему калининградцу — 7 лет колонии строгого режима.