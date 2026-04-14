Минобр запустил чат-бот для жалоб на продажу вейпов в Нижегородской области

Министерство образования Нижегородской области запустило чат-бот «АНТИВЕЙП» в мессенджере «мах». С его помощью жители региона смогут сообщать о местах незаконной продажи вейпов и случаях курения среди несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Запуск чат-бота дополнил комплекс мер, которые региональные власти принимают для того, чтобы оградить подростков и молодежь от увлечения электронными сигаретами. Мамы и папы учеников, сами учащиеся и все, кому небезразлична эта тема, получили возможность быстро сообщить в министерство о магазинах, где вейпами торгуют вблизи к учебным корпусам. Согласно действующим нормам, реализация подобных товаров не допускается, если от входа в лавку до территории школы, колледжа или вуза меньше сотни метров.
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин рассказал, что рейды по магазинам на предмет соблюдения закона уже идут полным ходом — проверками занимаются и чиновники, и контролирующие ведомства, и полиция. Однако теперь жители тоже могут подключиться. По его словам, в министерство не раз жаловались, что ларьки с вейпами появляются прямо у входа в школы и колледжи. Видеть такое каждый день по дороге на уроки или забегать туда на перемене ребенок не должен.
— С помощью чат-бота «АНТИВЕЙП» нижегородцы могут сообщить о любой сомнительной точке продажи вейпов и попросить провести проверку. Региональный Минобр, прокуратура и управление Роспотребнадзора совместно обработают каждое обращение и обязательно примут необходимые меры", — добавил Андрей Чечерин.
Через этот же чат-бот можно рассказать и о случаях, когда подростков застали с сигаретой или вейпом. Достаточно написать, где и когда это произошло, и сообщение уйдет напрямую руководителю школы или колледжа. Вся эта информация нужна только для того, чтобы усилить профилактическую работу с учениками. В министерстве обещают, что личные данные тех, кто обратился, останутся в тайне.
Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков убежден, что забота о здоровье детей — это вклад в будущее всей страны. Он напомнил, что рассказывать школьникам о вреде курения и следить за соблюдением закона должны все, кто работает с подрастающим поколением. Глава ведомства также отметил, что в регионе сложилось активное родительское сообщество, и выразил надежду на его поддержку.
— Уверен, что мамы, папы, бабушки и дедушки поддержат инициативу министерства и помогут нам еще эффективнее ограждать детей от угрозы, которую несут вейпы и табачная продукция, — сказал Михаил Пучков.
К слову, на прошлой неделе в Богородске уже прикрыли один такой магазин — он работал ближе ста метров от школьной территории. Точку закрыли после того, как Роспотребнадзор подал иск, суд вынес решение, а приставы исполнили его на месте.
Ранее стало известно, что 550 магазинов в Нижегородской области добровольно отказались от продажи вейпов. Они присоединились к публичной оферта о самоограничении, которая действует в регионе с сентября 2025 года.