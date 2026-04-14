Дачников предупредили о штрафах за приготовление шашлыка на участке

Жарить мясо и другую пищу с использованием открытого огня в мангалах и жаровнях можно при соблюдении ряда условий, иначе россияне рискуют получить штраф вплоть до 20 тысяч рублей, рассказала РИА Новости руководитель общественной приемной Союза садоводов Людмила Бурякова.

«Шашлык и другую пищу с использованием открытого огня и костра разрешено готовить в мангалах и жаровнях на расстоянии пяти метров от домов и хозпостроек, расположенных на участке. При этом надо очистить землю рядом до двух метров», — сказала она.

В случае если зафиксированы нарушения правил противопожарного режима, то последует предупреждение, и возможен штраф в размере 5−15 тысяч рублей, напомнила Бурякова.

В регионах, где введен особый противопожарный режим, жарить шашлык на открытом огне запрещено, однако можно использовать стационарные мангалы и барбекю, оснащенные крышкой, уточнила она. «При нарушениях на территории таких регионов предписание не выдают, а сразу штрафуют на 10−20 тысяч рублей», — отметила она.

