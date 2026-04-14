Делегация Калмыкии посетила кластер «Профессионалитета» в Марий Эл

Кластер растениеводства и кормопроизводства «Агротехник» Йошкар-Олинского аграрного колледжа принял делегацию педагогов и школьников из Калмыкии. Визит был организован в соответствии с целями федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Республики Марий Эл.
В течение трех дней гости знакомились с образовательными учреждениями Марий Эл, которые готовят будущие кадры для агропромышленного комплекса республики. Заместитель директора по воспитательной работе Йошкар-Олинского аграрного колледжа Наталья Аносова рассказала о реализации федерального проекта «Профессионалитет» по направлению «Сельское хозяйство».
При посещении основных локаций образовательного центра «Агротехник» преподаватели Марий Эл обсудили с коллегами из Калмыкии основные тренды, задачи и идеи по совершенствованию образовательных программ «Профессионалитета». Гости интересовались современной инфраструктурой образовательного центра по агротехнике.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.