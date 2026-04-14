21 апреля объявлено на Кубани нерабочим днем

В 2026 году вторник, 21 апреля, официально объявлен в Краснодарском крае нерабочим днем. В этот день православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Статус нерабочего дня закреплен региональным законодательством. Соответствующий закон был принят в 2023 году по инициативе главы региона Вениамина Кондратьева. Согласно документу, Радоница будет являться официальным праздничным днем на Кубани ежегодно вплоть до 2053 года.
Радоница традиционно приходится на девятый день после Пасхи. Дополнительный выходной вводится для того, чтобы жители края могли соблюсти традиции — посетить храмы и места захоронения близких. Как отметили в пресс-службе администрации края, данная инициатива направлена на поддержку и сохранение основ духовной культуры.