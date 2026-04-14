21 апреля объявлено на Кубани нерабочим днем

Радоница традиционно приходится на девятый день после Пасхи. Дополнительный выходной вводится для того, чтобы жители края могли соблюсти традиции — посетить храмы и места захоронения близких. Как отметили в пресс-службе администрации края, данная инициатива направлена на поддержку и сохранение основ духовной культуры.