В нижегородском минлесхозе рассказали, как дикие животные справляются с паводками

Половодье в Нижегородской области затронуло не только населенные пункты, автодороги и мосты, но и места обитания диких животных. Подробнее о том, как они справляются с паводками, рассказали в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
Как правило, крупные звери (лоси, кабаны, лисицы) заблаговременно покидают зоны затопления. Они ищут спасения на возвышенностях и небольших островах. Лисицы, например, могут забираться на ветвистые или низкорослые деревья. Нередко животным приходится переплывать водные потоки, чтобы добраться до безопасных участков.
«Мелкие и средние обитатели леса ищут укрытия на буграх и кочках, в густом подлеске или на плавающих стволах деревьев. Околоводные животные демонстрируют особую изобретательность. Бобры, например, могут оперативно соорудить временное убежище, а ондатры перебираются на верхние ярусы своих нор, где остаются в относительной безопасности до спада воды. Норные животные временно переселяются в другие укрытия или мигрируют в более сухие районы», — рассказали специалисты.
Напомним, что в период стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, включая паводки, охота на животных, оказавшихся в беспомощном состоянии, строго запрещена.
«Наши госохотинспекторы усилили патрулирование в зонах подтоплений. Их задача — оперативно выявлять и пресекать случаи браконьерства, чтобы минимизировать антропогенную угрозу для животных, которые и без того вынуждены бороться со стихией», — добавили в министерстве.
