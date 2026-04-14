Жителя Дагестана осудят за смертельное ДТП со студентами под Волгоградом

Камышинский горсуд определит судьбу 21-летнего жителя Дагестана, которого следствие считает виновным в гибели четырех студентов волгоградских вузов, сообщают в прокуратуре Волгоградской области.

Страшная авария произошла на федеральной трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград» 15 августа 2025 года около шести вечера.

Молодой человек, управлявший грузовиком Mercedes-Benz, в районе села Антиповка столкнулся с Hyundai Solaris. В легковой иномарке находились водитель и три пассажира от 19 до 23 лет. Все они от удара погибли на месте.

Водителю грузовика грозит до семи лет колонии за нарушение правил дорожного движения.

Как именно произошло столкновение в облпрокуратуре не уточняют. Не сообщала об этом и пресс-служба регионального ГУ МВД. В правоохранительном ведомстве в день аварии подтверждали, что еще одним ее участником стал грузовик MAN. Какова была его роль в этой трагедии, осталось неизвестным.

Ранее сообщалось, что 11 апреля пенсионер на «Ладе» сбил 11-летнего ребенка в поселке Заволжском Палласовского района.

