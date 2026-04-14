Мать из Волгограда наказали за долги по алиментам

В Волгограде 30-летняя местная жительница предстала перед судом за неуплату алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей. Женщину лишили родительских прав, но она все равно игнорировала свои обязанности, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на облсуд.
Ирину П. лишили родительских прав и обязали ежемесячно выплачивать алименты в размере 6 445 рублей на каждого ребенка. Однако, как выяснилось, женщина уклонялась от выполнения своих обязательств. Суд установил, что подсудимая, будучи трудоспособной, сознательно не платила алименты. Она не сообщала о своем месте работы приставам, не погашала задолженность и, имея неофициальные заработки, не оказывала материальной помощи детям, а также не участвовала в их жизни.
В результате общая сумма долга по алиментам достигла 91 996 рублей на одного ребенка и 90 945 рублей на второго. На данный момент эту задолженность так и не погасили полностью. В ходе судебного заседания Ирина П. полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил наказание в виде 360 часов обязательных работ.