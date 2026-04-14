Журналист «Нижегородской правды» станет диктатором «Тотального диктанта»

«Для меня стать участником проекта “Тотальный диктант” в качестве чтеца — вызов и большая ответственность. Тут соединились моя любовь к чтению, филологическое образование, интерес к творчеству писателя, пишущего о Пушкине, и собственный журналистский опыт написания статей и книг. В редакции нашей газеты за 23 года существования проекта тотальный диктант проходил несколько раз, но одно дело, быть его организатором на площадке, и совсем другое — читать текст. Ведь от того, насколько точно я его прочитаю, передам все оттенки смысла, что вложил в него автор, зависит то, как текст поймут и напишут те, кто придет на площадку. Тут важно не ошибиться в ударениях, читать чётко, помнить об интонации, выразительности, следить за скоростью пишущих и в то же время вселить в них уверенность, что они все смогут и получат заветную “пятёрку”. Не забудьте, что прийти на диктант желательно минут за двадцать до его начала, чтобы облюбовать место, получить ручку и бумагу и настроиться на победу! Со своей стороны, я сделаю все, чтобы те, кто выберет площадку в моём любимом с детства парке, остались довольны своим “диктатором”, — рассказала Ольга Севрюгина.