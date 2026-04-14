Лидер ФНЛ «Факел» впервые проиграл дома в Воронеже

В 28-м туре Футбольной национальной лиги лидера чемпионата воронежский «Факел» на его же поле обыграл ближайший преследователь — московская «Родина» победила со счетом 3:1. Для «Факела» это первое поражение в сезоне на домашнем поле.
До разгромного счета «Родина» довела за первые полчаса игры. Примерно одинаковые голы, на контратаках, забили нападающие Иван Тимошенко (восьмая минута), Магомедхабиб Абдусаламов (16-я минута) и Артем Максименко (27-я минута).
После этого опасных моментов почти не было, а во втором тайме «Факел» постоянно атаковал и практически не давал сопернику играть у своих ворот. Несколько раз гостей выручал вратарь Сергей Волков. Отыграть один мяч «Факелу» удалось только в конце игры — на 85-й минуте лучший бомбардир лиги форвард Белайди Пуси оформил 15-й гол в сезоне.
Наставник «Родины» Хуан Диас на послематчевой пресс-конференции рассказал, что в первом тайме его команда отдала много сил, а во втором «Факел» поменял тактику, поэтому продолжать атаковать не особо получалось. К тому же шум на трибунах мешал править игру с тренерской скамейки.
Главный тренер «Факела» Олег Василенко назвал произошедшее «каким-то сюром».
— Стыдно так проигрывать дома, мы допустили ошибки и все три мяча подарили сопернику. Игроки раскрылись, получился гол — это даже не звонок, а колокол о том, что нужно возвращаться к своему ведению игры. Но эмоции захлестнули, и мы просто пропустили под копирку и второй, и третий мяч. Мы допустили ошибку. Значит, я игрокам неправильно донес или не сделал должный эмоциональный уровень или, наоборот, переборщил, — пояснил он.
«Факел» остается на первом месте, но его отрыв от «Родины» теперь сократился до четырех очков.
В следующем туре воронежцы на выезде сыграют с идущей на предпоследнем 17-м месте песчанокопской «Чайкой», а москвичи дома примут ульяновскую «Волгу», которая занимает 14-ю строчку.
Еще один претендент на повышение в классе — екатеринбургский «Урал» — дома потерял очки, сыграв вничью с аутсайдером «Уфой» (16-е место). Уральцы остались на третьем месте, но до второго теперь шесть очков.
За «зону стыков» продолжают бороться волгоградский «Ротор» и костромской «Спартак». Обе команды обыграли своих соперников — «Сокол» (последняя 18-я строчка) и «Черноморец» (15-я строчка) и остались на четвертом и пятом местах с разницей в одно очко.
Два клуба из Центральной России продолжают оставаться в середине турнирной таблицы. Ярославский «Шинник» благодаря победе над «Волгой» поднялся на девятую строчку, а тульский «Арсенал» после ничьей с московским «Торпедо» остался на девятой.