В Красноярском крае с начала года построили почти 260 тыс. кв. м жилья

Около 260 тыс. кв. м жилья было возведено на территории Красноярского края за первые два месяца 2026 года. Подобная работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства региона.
От общего количества введенных в эксплуатацию домов индивидуальное жилищное строительство составляет 201 тыс. кв. м, а многоквартирные дома — 56 тыс. кв. м. Всего в этом году в регионе планируют построить не менее 1 млн кв. м жилья.
«В крае активно развивается строительство индивидуальных жилых домов. Этому способствует вступивший в силу в прошлом году федеральный закон, в котором предусмотрен механизм эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве», — отметили в региональном минстрое.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.