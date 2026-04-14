В Воронеже выберут лучший пряник

17 апреля в Воронежском государственном университете инженерных технологий пройдет смотр кондитерских талантов, приуроченный к Международному дню пряника.
Около трех десятков финалистов из учебных заведений региона представят свои изделия. Среди участников смотра студенты Воронежского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности, Семилукского политехнического колледжа, промышленно-экономического колледжа, политехнического техникума, а также учащиеся факультета СПО ВГУИТ и ряда общеобразовательных школ (СОШ № 69, Отрадненская СОШ № 2, гимназия № 9 и другие).
Жюри оценит кондитеров в 10 номинациях: пряничное 3D-моделирование (сложные архитектурные формы); пряничная картина и пряничная открытка; национальный узор на прянике и пряничный калейдоскоп народов; экопряник и другие. Для участников до 14 лет предусмотрена номинация «Юный пряничный мастер», а для творческих династий — «Семейный пряничный проект».
В состав жюри войдут ведущие преподаватели университета и представители индустрии. Они оценят работы на соответствие заданной теме, сложность техники исполнения, оригинальность идеи и эстетическую подачу.
Победителей и призеров фестиваля наградят дипломами и ценными призами от университета.