В Воронеже выберут лучший пряник

Жюри оценит кондитеров в 10 номинациях: пряничное 3D-моделирование (сложные архитектурные формы); пряничная картина и пряничная открытка; национальный узор на прянике и пряничный калейдоскоп народов; экопряник и другие. Для участников до 14 лет предусмотрена номинация «Юный пряничный мастер», а для творческих династий — «Семейный пряничный проект».