Росатом намерен вырастить на МКС паращитовидную железу

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ученые хотят вырастить на Международной космической станции (МКС) паращитовидную железу, доставить орган на Землю и пересадить лабораторному животному. Об этом пишет газета атомной отрасли «Страна Росатом».
«Впервые в мире живая функциональная система сложной органной структуры вернется на Землю и будет пересажена животному. Скорее всего, мышке. Ей удалят нативную железу и подсадят выращенную, чтобы доказать, что гормональная функция органа работает», — приводит издание слова директора Научно-производственного центра медизделий НИИТФА (предприятие Росатома) Владислава Парфенова.
Эксперимент планируется провести в 2028 году. Но спроектировать оборудование нужно уже в этом году, чтобы успеть его изготовить и протестировать. Из-за ограниченного пространства модулей МКС и высоких затрат на доставку грузов биофабрикатор должен быть компактным. Также устройство нужно адаптировать к экстремальным космическим условиям. А для транспортировки живых клеток понадобятся специальные биокапсулы.
Паращитовидные железы — парные органы, расположенные позади щитовидной железы. В организме человека их, как правило, четыре. Они выделяют паратиреоидный гормон, который отвечает за регулирование концентрации кальция в крови. Для эксперимента в НИИТФА получат низкоиммуногенные индуцированные плюрипотентные стволовые клетки — это последнее слово в биоинженерии. Применяя метод редактирования генов CRISPR-Сas, ученые перепрограммируют стволовые клетки человека в универсальные, пригодные для выращивания тканей, которые подойдут любому пациенту и не вызовут иммунного отторжения.
«Космическая часть займет примерно две недели. Мы отправим на МКС живые клетки в ячейках, изолированных друг от друга, космонавт их активирует, поместит в биореактор, где под воздействием физических полей сформируется паращитовидная железа. Некоторое время уйдет на ее дозревание, после образец вернется на Землю», — рассказал Парфенов.