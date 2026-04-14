Лисы прячутся на ветках деревьев от паводка в Нижегородской области

Мелкие и средние лесные животные находят пристанище на холмах, в густом подлеске или на упавших деревьях, переносимых течением. Водные обитатели проявляют особую изобретательность. Бобры способны быстро строить временные плотины и укрытия, а ондатры поднимаются в верхние части своих жилищ, где ожидают спада воды. Звери, живущие в норах, временно переселяются в другие укрытия или мигрируют в более сухие районы.