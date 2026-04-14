Лисы прячутся на ветках деревьев от паводка в Нижегородской области

Лис, спасающихся от паводка на ветках деревьев, обнаружили в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.
С начала апреля в Нижегородской области наблюдаются подтопления, вызванные половодьем. Наводнения поражают не только населенные территории, дороги и мосты, но и места обитания дикой фауны. Однако природа наделила лесных обитателей инстинктами выживания в подобных условиях. Каждый вид приспосабливается по-своему, учитывая свои особенности и среду обитания.
Крупные животные, такие как лоси, кабаны и лисы, обычно заблаговременно покидают затопленные участки. Они ищут убежище на возвышенностях и небольших островках. Лисы, например, могут даже взбираться на деревья. Нередко им приходится преодолевать водные преграды вплавь, чтобы достигнуть безопасных мест.
Мелкие и средние лесные животные находят пристанище на холмах, в густом подлеске или на упавших деревьях, переносимых течением. Водные обитатели проявляют особую изобретательность. Бобры способны быстро строить временные плотины и укрытия, а ондатры поднимаются в верхние части своих жилищ, где ожидают спада воды. Звери, живущие в норах, временно переселяются в другие укрытия или мигрируют в более сухие районы.
Важно помнить, что во время стихийных бедствий, включая паводки, охота на беспомощных животных, в том числе во время переправ через водоемы, категорически запрещена. Это положение закреплено в правилах охоты. Нарушителей ожидают суровые меры, предусмотренные законодательством, включая административную и, в ряде случаев, уголовную ответственность.
Сотрудники государственной охотничьей инспекции усилили контроль в подверженных затоплению районах. Их основная цель — оперативное выявление и пресечение браконьерства, чтобы снизить дополнительную нагрузку на диких животных, уже борющихся с природной стихией.
Напомним, ситуация с паводком улучшается в Нижегородской области. Уровень воды постепенно снижается.
